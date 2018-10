'Je hebt de rode lichten van windmolens heel dicht bij je huis'

Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines staat er niet van te kijken dat de Veenkoloniën de hoogst mogelijk windmolens krijgen. Gisteren werd bekend dat de wieken op het hoogste punt 210,5 meter de lucht in steken.

"Windmolens worden elke keer weer hoger", vertelt hij. "Er zijn plannen in ontwikkeling waarbij de molens tot 230 of 240 meter komen. Het 'record' wordt elke paar maanden wel weer verbroken."Volgens Rietveld willen omwonenden, als windmolens er dan toch moeten komen, dat ze het liefst onder de 150 meter blijven. "Dan is verlichting op de turbines niet verplicht", zegt hij. "In Emmen proberen ze daaronder te blijven. Hier in de Veenkoloniën is meer ruimte voor hogere turbines, die worden allemaal voorzien van verlichting."Dat kan leiden tot overlast, verwacht Rietveld. "De windmolens staan heel dicht bij de woningen, dus de rode lichten heb je ook op zo'n zes- tot zevenhonderd meter van je huis. En het zijn er ook nog eens heel veel: 45 turbines met dus ook 45 toplichten."Volgens Rietveld zijn er wel technieken om de lichten wat te dimmen. "Ik hoop dat, als het op deze manier doorgaat, dat ze dat ook zoveel mogelijk doen. Maar je zou ook met radardetectie voor vliegtuigen kunnen werken, zodat de lichten 's nachts uit kunnen."De Nordex 131-windturbines zouden stiller zijn dan andere molens. Rietveld zet daar wel vraagtekens bij. "Men kan dat wel beweren, maar is het ook echt zo? Kunnen we dat ergens toetsen?" De hogere molens hebben, stelt Rietveld, ook meer vermogen. "Er ligt een opgave voor 150 megawatt, maar misschien wordt er wel meer gerealiseerd. Als er capaciteit overblijft, gebruik die dan om op andere punten de ergste pijn te verlichten."