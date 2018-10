Restaurant De Loohoeve grootste stijger in de Lekker500

Restaurant De Loohoeve in Schoonloo is 17 plaatsen gestegen op de lijst van restaurantgids Lekker. De Loohoeve is terug te vinden op plaats 83.

Vorig jaar stond het restaurant, als nieuwkomer op de lijst, nog 100ste in de Lekker500. Samen met restaurant Meliefste in het Zeeuwse Wolphaartsdijk is De Loohoeve het meest gestegen.De Groene Lantaarn in Zuidwolde is met plaats 24 het hoogst genoteerde Drentse restaurant in de Lekker500. De Vlindertuin in Zuidlaren staat net als vorig jaar op de 39ste plaats.De Lekker500 is een restaurantgids die ieder jaar een lijst met de beste 500 Nederlandse restaurants publiceert. Inter Scaldes uit het Zeeuwse Kruiningen staat dit jaar op nummer 1