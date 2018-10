Zes Drentse cafetaria's in Cafetaria Top 100

Cafetaria Lunchroom De Fontein in Assen is volgens de Cafetaria Top 100 de beste snackbar van Drenthe.

De snackbar, gevestigd in winkelcentrum Mercurius, staat op plaats 14 in de lijst van vakblad Snackkoerier. Ieder jaar maakt het vakblad de honderd beste snackhuizen van Nederland bekend. Restaria 't Luifeltje in Burgum is de winnaar geworden.De vakjury van de Cafetaria Top 100 is onder meer lovend over de werknemers van De Fontein in Assen. "De goed ingewerkte medewerkers dragen bij aan een positieve ervaring. Dat ze goed zijn ingewerkt, merken we aan hoe we worden geholpen en hoe ze eruitzien."Ook de relatief lage prijs van patat (1,70 euro) in De Fontein valt in de smaak bij de jury. "Andere prijzen dan in de Randstad, waar wij vandaan komen."In totaal staan zes snackbars uit Drenthe in de top 100. Naast De Fontein is de jury ook langs geweest in Erica. AnyTyme G.J. Erica staat 58ste. AnyTyme An de Zijtak in Nieuw-Amsterdam staat op plaats 68. Opvallend is dat het dorp nog een snackbar in de top 100 heeft: Foodmaster De Viersprong is terug te vinden op de 72ste plaats. Snack-Plaza & Brasserie Meuleplein Nijeveen staat 97ste, gevolgd door Cafetaria Lunchroom De Koedijk in Meppel op de 98ste plaats.