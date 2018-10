Stelling: Ik betaal nu al een eerlijke prijs voor mijn eten

De prijs van boodschappen gaat komende jaren flink omhoog. De consument moet dieper in de buidel tasten om de schadelijke milieu-effecten van de landbouw op te vangen. Dat voorspelt het economische bureau van ABN Amro in een vandaag verschenen onderzoek.

De negatieve milieu-effecten gaan in een steeds grotere mate doorberekend worden in de prijs van producten. De bank zegt in De Telegraaf dat de maatschappelijke kosten van niet-biologische teelt tot twee keer zo hoog zijn als de teelt van biologische groente.Zo kost de productie van een hectare niet-biologische bloemkool de samenleving 681 euro, vooral aan uitstoot broeikasgassen en slechtere waterkwaliteit. Teelt van biologische bloemkool kost maar 360 euro, terwijl een bio-bloemkool bijna een euro duurder is in de winkel.Vind jij dat je nu al een eerlijke prijs betaalt voor jouw eten? Of is de prijs te laag?