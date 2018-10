Strijd tegen tekort aan zorgpersoneel: congres in Assen

Er is een tekort aan verplegend personeel en er zijn grote veranderingen in de zorg. De noordelijke organisatie Topzorg probeert de kwaliteit hoog te houden. Vandaag staat de zorg centraal op een congres in De Nieuwe Kolk in Assen.

Voor het congres in de Drentse hoofdstad hebben zich vijfhonderd mensen aangemeld en dat is volgens de organisatie een heel goed teken.Verpleegkundige Topzorg is drie jaar geleden opgericht door acht zorgorganisaties. "De zorg is veel complexer geworden", zegt Jintiene Zeilstra van Topzorg. "Oudere mensen blijven langer zelfstandig wonen en mensen verblijven steeds korter in het ziekenhuis. Dat vereist een andere aanpak."Topzorg probeert met campagnes personeel te werven en zorgt voor een gedegen opleiding. "Verpleegkundigen moeten allround zijn, we hebben ons in eerste instantie gericht op de wondzorg, maar meerdere onderdelen komen aan bod", aldus Zeilstra.De in drie jaar behaalde resultaten zijn volgens de woordvoerder goed: "We zijn blij en trots met de nieuwe collega's waarmee we samen aan de slag gaan, maar er zijn nog altijd veel te weinig verpleegkundigen, er moet nog wel wat gebeuren."