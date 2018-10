Deel dit artikel:













'Meer kopers uit Drenthe komen in aanmerking voor een NHG' De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat omlaag (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

De premie voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat omlaag. Dat kan een huizenkoper die een hypotheek met zo'n garantie afsluit, volgend jaar tot 290 euro schelen.

Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen daardoor volgend jaar 0,9 procent over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 1 procent. De NHG maakt het voor huizenkopers gemakkelijker om een hypotheek af te sluiten, omdat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) de risico's bij wanbetaling afdekt. Ook hebben kopers met de NHG een rentevoordeel.



Zuinig

Naast de verlaging van de premie komen hypotheken tot 290.000 euro volgend jaar in aanmerking voor een NHG. Volgens Gerben Zandbergen, voorzitter van de NVM Drenthe, is dat gunstig voor kopers in onze provincie. "De gemiddelde woningwaarde ligt hier veel lager dan in de rest van Nederland. Dus meer kopers komen in aanmerking voor een NHG."



Zandbergen denkt niet dat het verlagen van de premie grote gevolgen gaat hebben voor de huizenmarkt. "Je bespaart maximaal 290 euro. De korting is wel heel minimaal en had wat mij betreft royaler gekund."



'Veel geld in de pot'

De makelaar wijst bovendien op het feit dat de kas van het WEW tot de nok gevuld is met premiegelden en dus had de korting hoger moeten uitvallen. "Daarbij komt dat het aantal mensen dat aanklopt met betalingsproblemen al jaren daalt", zegt Zandbergen. "En gemiddeld zijn we terug op het waardeniveau van huizen in 2008. Assen en Meppel lopen zelfs alweer voor op 2008. Woningen zijn dus weer duurder dan voor de crisis. Veel minder woningen staan onder water."



'Flutkorting'

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) is er sprake van 'een flutkorting waar geen koper iets mee opschiet.' De VEH pleit al langer voor een verlaging van de premie. Daarbij wijst de organisatie naar de omvang van de reserves van het fonds in relatie tot de risico's die een forse verlaging rechtvaardigen. Met huidige aanpassing is volgens de VEH niemand geholpen.