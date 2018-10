Drenthe heeft elektriciens en timmermannen nodig

Wil je in Drenthe snel aan de bak, dan moet je elektricien of timmerman worden. Openstaande vacatures in deze beroepsgroep worden lastig ingevuld, blijkt uit onderzoek van het UWV.

Ook is er een tekort aan verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. In totaal stonden er in het tweede kwartaal van dit jaar volgens UWV zo'n 3.000 vacatures open. Een jaar eerder waren dat er in diezelfde periode ongeveer 2.400, een stijging van 25 procent.Overigens is in het hele land een tekort aan onder meer elektriciens en verpleegkundigen. Uit cijfers van het UWV blijkt daarnaast dat de krapte op de arbeidsmarkt in Drenthe als gemiddeld wordt gezien. In de meeste regio's, op het Noorden na, is er volgens het UWV meer krapte.