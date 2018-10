Deel dit artikel:













Veteranen in Zuidoost-Drenthe beginnen eigen organisatie Veteraan Leo Haeren uit Emmen (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Veteranen in Zuidoost-Drenthe hebben een eigen veteranenorganisatie opgericht. In de drie gemeenten wonen naar schatting zo’n achthonderd militairen en oud-militairen die zijn uitgezonden naar een oorlogsgebied.

Geschreven door Steven Stegen

Volgens voorzitter Leo Haeren is het belangrijk dat de veteranen in hun eigen omgeving contacten hebben met andere veteranen. “Er is in Assen een Drentse organisatie voor veteranen, maar daar wordt maar één keer per jaar iets georganiseerd. Wij willen het allemaal wat moderner maken.” Haeren kan zelf terugkijken op 38 dienstjaren. Hij zat onder andere in Libanon.



Eén van de dingen die Haeren graag zou willen is dat de veteranen uit Zuidoost-Drenthe een rol krijgen bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei in Emmen. “We zijn daar nu als groep niet welkom en dat steekt.”



Volgens Haeren heeft een gesprek met het Comité 4 mei niets opgeleverd. Bij het Comité 4 mei was niemand voor een reactie bereikbaar.