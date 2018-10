Politie: We zijn wel degelijk naar spooktocht Nieuw-Buinen geweest

De politie spreekt tegen dat er niet gereageerd is op een melding van de organisatie van een spooktocht in Nieuw-Buinen. In het bos zou een groep jongeren met messen de deelnemers en figuranten hebben bedreigd.

Volgens Arjan Plat, een van de organisatoren, reageerde een agent laconiek en was de politie er na anderhalf uur nog steeds niet. "We vinden het vervelend dat het beeld is ontstaan dat we niet langs zouden zijn geweest", zegt politiewoordvoerder José van Gijssel. "Hierover zijn we in gesprek met de melder en de organisator."De politie is er wel degelijk geweest, zegt de politie. "We zijn die avond en nacht twee keer geweest", vertelt ze. "Ook is er telefonisch contact geweest met iemand van de organisatie." In en rond de bossen werd de groep jongeren met messen niet gevonden.De wijkagent heeft volgens Van Gijssel nu contact met de organisatie, die aangifte wil doen tegen de jongeren. Plat zou weten om welke jongeren het gaat.Waar het in de communicatie tussen de politie en de organisatie van de spooktocht is misgegaan, is niet duidelijk. "Daarover zijn we in gesprek", aldus de politiewoordvoerder.