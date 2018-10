Vakbonden: Beleid thuishulp gemeente Emmen moet op de schop

Vakbonden FNV en CNV Zorg en Welzijn willen dat de gemeente Emmen het beleid, als het gaat om schoonmaakhulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), rigoureus verandert.

De manier waarop de gemeente Emmen dit organiseert, is niet rechtsgeldig volgens vakbondsbestuurder Maureen van der Pligt van de FNV. "Het is tegen de wet."Van der Pligt refereert aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hoogste bestuursrechter) als het gaat om een chronisch zieke in de gemeente Steenbergen in Brabant. Daar heeft de rechter geoordeeld dat de cliënt recht had op een vastgesteld aantal uren."Dus als dat voor Steenbergen geldt, dan geldt dat voor Emmen ook. Daar kunnen ze niet omheen", stelt de bestuurster. "We hebben nog niet alle gemeenten die dit zo doen in beeld. We denken ongeveer een derde."Ook Hillebrandt Aardema van de CNV sluit zich hierbij aan. "Wij zijn blij met de uitspraak. Ze moeten nu niet kijken hoe ze er nog onderuit kunnen, het beleid moet anders."De gemeente Emmen laat stichting De Toegang de zorgaanvragen regelen. "Bij De Toegang gaat alleen een slagboom omhoog van 'ja of nee'", aldus Van der Pligt.Volgens haar moet de gemeente een indicatie geven voor het aantal uren dat een thuiszorgmedewerker langskomt en ook hoe vaak. "Nu bepaalt een aanbieder dat", aldus de vakbondsbestuurder. "En die hebben altijd een commercieel belang en in de praktijk betekent het dat zij in korte tijd zoveel mogelijk willen doen.""Wij vinden de uren ook heel belangrijk", aldus Aardema. "Dan kan je de kwaliteit ook waarborgen."Van der Pligt stelt in een mail aan het college van de gemeente Emmen en de gemeenteraad dat cliënten vaak onvoldoende hulp krijgen en dat een thuiszorgmedewerker zich een slag in de rondte werkt.Daarnaast drong de FNV al eerder bij de gemeente Emmen aan om zorgindicaties opnieuw te beoordelen. "Er liggen zo'n twintig zaken klaar die naar de rechter zijn gegaan of gaan", aldus Van der Pligt. "Het moet anders."De gemeente Emmen laat in een reactie weten dat de kwestie, naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, onder de loep genomen wordt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgende week komt er meer duidelijkheid over de gevolgen voor het gemeentelijk beleid.