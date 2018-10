Anderhalf jaar cel voor gewapende overval in Assen

Deel dit artikel:













Een 25-jarige man uit Assen is veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor een gewapende woningoverval. Daarvan is 6,5 maand voorwaardelijk.

Hij bonkte in de nacht van 2 december 2015 op de deur op de deur van een huis aan de Hofstukken in Asser wijk Peelo. De man riep dat hij van de politie was. Toen de bewoner open deed, werd hij hardhandig de gang in gedrukt en kreeg hij een pistool tegen zijn hoofd. De overvaller eiste geld.



Het slachtoffer herkende de dader, omdat die vroeger bij hem op school had gezeten, maar was desondanks heel bang. Hij gaf de overvaller 300 euro mee.



Drugs verkocht aan kinderen

De 25-jarige Assenaar bekende tijdens de rechtszaak twee weken terug dat hij de dader was, maar dat hij een wapen bij zich had gehad, was absoluut niet waar, beweerde hij. Ook zei hij geen geld buit te hebben gemaakt. Hij wilde de bewoner alleen de waarheid vertellen, omdat die drugs aan kinderen zou hebben verkocht. "Ik wil niet dat dat in mijn stad gebeurt", aldus de Assenaar.



De rechtbank gaat er vanuit dat het is gebeurd, zoals het slachtoffer zegt, met een vuurwapen. De overvaller moet hem 1.000 euro schadevergoeding betalen.



Wapen

Het pistool is later gevonden bij een kennis van de Assenaar, een 35-jarige plaatsgenoot. Die bekende dat het zijn wapen was en is daarvoor veroordeeld tot een boete van 550 euro. De man werd ook verdacht van hulp bij de overval, maar dat vindt de rechtbank niet te bewijzen.