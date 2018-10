Zuidwolde en De Wijk in top tien 'Schoonste Winkelgebied van Nederland'

Twee winkelgebieden van de gemeente De Wolden staan in de top tien van de verkiezing 'Schoonste Winkelgebied van Nederland'.

Het winkelcentrum van Zuidwolde eindigde op de derde plaats. Het centrum deed voor het eerst mee aan de verkiezing."De bezoekers zijn zeer tevreden over het winkelgebied. Het centrum scoort voornamelijk erg goed op kwaliteit van de bestrating, het gebrek aan vandalisme en de aangename beleving van het gebied. Ook wordt de inzet en betrokkenheid van de winkeliers zeer gewaardeerd", laat de gemeente weten.Het centrum van De Wijk deed eveneens voor het eerst mee aan de verkiezing en eindigde op de achtste plaats. "Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van de werkzaamheden aan de Dorpsstraat. Ook tijdens de werkzaamheden zijn bezoekers positief over hun bezoek aan het centrum. Vooral wordt er zeer positief gedacht over de schone afvalbakken in het centrum. Deze zijn belangrijk voor een verzorgde uitstraling en worden gemiddeld beter gebruikt. Ook het gebrek aan vandalisme en het gebrek aan leegstand scoort hoog", volgens de gemeente.Wethouder Jan van 't Zand was zeer tevreden met de top-10-notering van Zuidwolde en De Wijk. "We besteden veel aandacht aan een schone leefomgeving. Het winkelgebied speelt hier natuurlijk ook een grote rol in. De gemeente heeft hier veel in geïnvesteerd, maar vooral onze ondernemers hebben hier een grote rol in gespeeld. Ik ben geweldig trots dat wij met zowel Zuidwolde en De Wijk in de top tien staan."In totaal hadden 125 gemeenten liefst 581 winkelgebieden aangemeld voor deze verkiezing. De winst ging naar winkelgebied Glacisweg in Maastricht, gevolgd door het centrum van Bathmen.