Zondag in Radio Westerbork: tachtig jaar na de Kristallnacht

Dit jaar is het precies tachtig jaar geleden dat de Kristallnacht plaatsvond. Radio Westerbork, een samenwerking tussen Herinneringscentrum Westerbork en RTV Drenthe, staat daarom komende zondag geheel in het teken van deze gebeurtenis.

De Reichskristallnacht is de naam voor de nacht van 9 op 10 november 1938. Adolf Hitler en Joseph Goebbels besluiten tot een georganiseerde pogrom. Tientallen synagogen worden aangestoken, duizenden winkels kort en klein geslagen. Honderden Joden worden vermoord. Hierna vindt de eerste grootscheepse arrestatie van Joden plaats.Tijdens de uitzending van Radio Westerbork praat presentator Sophie Timmer onder meer met ooggetuige Wolfgang Kotek (1930). Hij wordt geboren in Duitsland. Kort na de Reichskristallnacht zetten zijn grootouders Wolfgang op de trein naar Nederland: het zou in Duitsland niet meer veilig voor hem zijn. Hij overleefde de oorlog in Nederland. Wolfgang heeft nog altijd veel herinneringen aan de betreffende nacht.Naast Wolfgang Kotek schuiven ook Bas Kortholt, onderzoeker bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Wahhab Hassoo bij Sophie Timmer aan tafel aan. Wahhab Hassoo (1995) vluchtte uit angst voor IS uit Noord-Irak en hij woont sinds 2012 in Nederland.De overkapping van de commandantswoning van Kamp Westerbork is zondag wederom het decor van Radio Westerbork. Het gebouw deed aanvankelijk dienst als voormalige directeurswoning van Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork. Dit kamp werd ingericht na de Reichskristallnacht, als opvang voor de vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk.De muziek wordt verzorgd door studenten van het Prins Claus Conservatorium in Groningen. En de maandelijkse column wordt deze keer geschreven en voorgedragen door Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.De uitzending is gratis bij te wonen door publiek. Je kunt je daarvoor melden bij de kampcommandantswoning op het kampterrein. De pendelbus vertrekt vanaf het museum en brengt je naar het kampterrein op vaste tijden. De uitzending op Radio Drenthe begint om 15.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Let op: de overkapping is niet verwarmd. Trek dus iets warms aan.