Vraag over belangenverstrengeling Treant niet beantwoord door commissie

Het Comité Actie voor Bethesda is niet bevoegd om de kwestie van de benoeming van anesthesist David Post en chirurg Marco Dam in de Raad van Bestuur van Treant te laten beoordelen.

Dat heeft de Governance commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg besloten. Omdat Post en Dam naast hun bestuursfunctie ook praktijk houden binnen Treant, is er sprake van belangenverstrengelingen. Dat vindt het comité.Treant betoogt dat het comité niet de juiste partij is om de kwestie bij de commissie neer te leggen. De commissie is het daarmee eens. "Die is van mening dat wij niet direct betrokken zijn bij deze kwestie", zegt woordvoerder van het actiecomité Frits Kappers. "Dat hebben zij bepaald op basis van de regels van de Governance-code. Daarom doen zij geen uitspraak over dit vraagstuk."Op die regels zijn uitzonderingen mogelijk, weet Kappers. "B&W heeft aangestipt dat we in dit geval een belangrijke maatschappelijke functie dienen. Dat we dus namens het gemeentebestuur van Hoogeveen spreken." Maar dit mocht niet baten.Door het besluit is er geen antwoord gegeven op een 'meer dan gerechtvaardigde vraag', vindt Kappers. "Dat is voor ons een harde klap. We gaan de komende dagen de uitspraak intensief bestuderen, maar ik wil er pas inhoudelijk over spreken als de uitspraak openbaar is gemaakt via de website van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg”, zegt Kappers. "Waar we de betreffende vraag straks mogelijk neerleggen? Daar gaan we ons nog over beraden."