Telgenkamp start tegen ODIN'59: Blij dat ik mag keepen

Het is weliswaar 'slechts' een bekerwedstrijd tegen een amateurclub, maar dat maakt Dennis Telgenkamp helemaal niets uit. Hij is vooral blij dat hij morgenavond onder de lat staat bij FC Emmen.

Laat ik morgen eerst maar eens een goede wedstrijd keepen, dan heb ik meer recht van spreken. Dennis Telgenkamp, doelman van FC Emmen

"Natuurlijk heb ik er zin in. Geen enkele speler wil graag op de bank zitten, ook ik niet. Dat het een bekerwedstrijd is maakt me niets uit. Ik wil lekker keepen, daar gaat het om", aldus de doelman.Telgenkamp weet niet of zijn optreden morgenavond een (in ieder geval voorlopig) eenmalig optreden zal zijn. "Nee, het is gewoon keepen morgen, mijn best doen en dan zie ik het wel. Voor de rest moet je bij de trainer zijn, denk ik." De grote vraag is natuurlijk of er voor Telgenkamp, die de eerste tien competitieduels Kjell Scherpen voor zich moest dulden, tegen ODIN'59 veel te bewijzen valt. "Iedereen denkt dat we zo maar even over die club heen walsen, maar zo is het niet. Natuurlijk zijn we favoriet en moeten we ook een ronde verder komen, maar we mogen niet te gemakkelijk gaan denken. Daarnaast krijgt elke ploeg in elke wedstrijd wel een kans en dan moet ik er staan.Ruim anderhalve maand geleden zei Telgenkamp in Rood Wit TV: "Ik hoor gewoon onder de lat te staan bij FC Emmen. Niet dat ik Kjell een slechte keeper vind. Ik vind hem echt goed, dat weet hij ook van me. Maar ik denk dat dit elftal nog sturing nodig heeft. En die sturing kan ik met mijn ervaring beter bieden dan Kjell." In de afgelopen periode kreeg Scherpen de nodige kritiek te verduren. Met name na het 3-3 gelijkspel tegen Fortuna Sittard werd de roep van de supporters om Telgenkamp groter en groter. "Natuurlijk hoor je heel veel, maar ik heb me de laatste weken eigenlijk volledig op mezelf gefocust. Ik heb een speciaal programma gedraaid om vooral fitter te worden." Door dat programma speelde hij ook weinig duels in de beloften.De ervaren doelman klopte daarom ook niet op de deur van Lukkien. "Nee, de trainer heeft gezegd dat Kjell de kans krijgt en dat was terecht. En een kans is niet vijf wedstrijden, maar meer. Ook dat vind ik logisch. Laat mij morgen maar keepen en als ik het goed doe, heb ik meer recht van spreken."Telgenkamp; Gronsveld, Veendorp, Bakker, Klok; Bijl, Cavlan, Ben Moussa, Chacon; Janssen en AriasFC Emmen - ODIN'59 begint morgenavond om 19.45 uur. Dat duel is LIVE te volgen op Radio Drenthe