Cel geëist tegen Beilenaar met auto vol drugs en kogels In de auto van de man werden vijftig patronen ontdekt (foto: Pixabay)

Tegen een 42-jarige man uit Beilen eist justitie negen maanden celstraf. Zijn auto lag op 28 juni vorig jaar vol met drugs, waaronder 1130 speed- en xtc-pillen. Ook lagen er kogels in.

De Beilenaar moest die dag op het politiebureau in Emmen komen om te worden verhoord over de diefstal van een boot. Daarnaast had de politie signalen gekregen dat hij een vuurwapen had.



Man liegt over auto

Toen agenten de man vroegen of ze even in zijn auto mochten kijken, loog de man dat hij die niet bij zich had. Maar toen ze dat controleerden, bleek hij gewoon op de parkeerplaats bij het bureau te staan. In de auto vonden ze geen wapen, maar wel 1130 pillen, hennep, een beetje cocaïne, een bivakmuts, nepviagra, ruim 1600 euro aan contant geld en vijftig patronen.



Volgens de Beilenaar was de cocaïne voor eigen gebruik. Hij zweeg over de rest. De man kon volgens zijn advocaat tijdens de rechtszaak niet aanwezig zijn om meer uitleg te geven. Hij zou afgelopen weekend opnieuw zijn opgepakt voor wapen- en drugsbezit en werd vandaag net overgebracht naar de gevangenis in Zaanstad. Deze zaak wordt nog onderzocht.



De rechtbank in Assen doet 13 november uitspraak.