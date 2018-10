Deel dit artikel:













Twee verdachten opgepakt bij ontdekking hennepplantage in Smilde Voor de hennepplantage werd illegaal stroom en water afgetapt (foto:Twitter/@wijkagent_Slomp)

In een pand aan de Rijksweg in Smilde is een hennepplantage ontdekt. Op dat moment waren er twee verdachten aanwezig.

In een rechthoekige ruimte stonden ongeveer 150 hennepplanten.



De twee verdachten zijn aangehouden voor het vervaardigen van softdrugs en de diefstal van stroom en water.