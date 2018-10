Deel dit artikel:













Kjeld Nuis: Nee, we verhuizen voorlopig niet naar Sleen Kjeld Nuis: 'Nee, we verhuizen voorlopig niet naar Sleen' (foto: Jerry Lampen/ANP)

Het leven van schaatser Kjeld Nuis (28) uit Emmen ligt sinds z'n twee Olympische gouden medailles van afgelopen winter nog meer onder een vergrootglas. Alles rondom de sprinter is nieuws. Zo gaat in Drenthe het gerucht dat Nuis met z'n gezin naar Sleen gaat verhuizen.

Geschreven door Karin Mulder

"Ja, niet normaal he! Ik heb twee keer een huis bezichtigd met Jill, and that's it. Nee, voorlopig blijven we nog even in Emmen", verklaart Nuis lachend.



Ook op straat in Emmen merkt hij dat hij na z'n Olympische successen nog bekender is geworden. "Ja, ze zijn wel spraakzaam. Ik vind het wel leuk. Soms hoor ik vaag aan de overkant van de weg: 'Ja, dat is hem'. Maar er zijn ook mensen die me aanspreken en zeggen dat ze afgelopen winter van me genoten hebben. Die complimenten doen me wel wat", aldus Nuis.



'Wereldrecord staat bovenaan m'n lijstje'

Z'n Olympische successen hebben hem niet lui gemaakt. Hij oogt gretig: aan motivatie geen gebrek. Zijn grootste doel is het wereldrecord van Shani Davis op de 1.000 meter verbeteren (1.06.42). De meeste kans daarop heeft hij tijdens de wereldbekerfinale aan het eind van het seizoen op het snelle ijs van Salt Lake City. "Dat staat bovenaan m'n lijstje. Daarnaast wil ik heel graag in Inzell bij het WK afstanden wereldkampioen worden. Ik heb op die baan in 2011 m'n eerste WK-medaille ooit gewonnen. Dat was toen zilver achter Shani Davis. Het zou heel gaaf zijn als ik daar nu goud van kan maken."



'Spannend'

Komend weekend moet de 28-jarige sprinter van LottoNL-Jumbo aan de bak tijdens het wereldbeker-kwalificatietoernooi in Thialf. Daar wil hij zich graag plaatsen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen op de 500, de 1.000 en de 1.500 meter. Hij begint daar gewoon weer op nul, ondanks z'n twee Olympische gouden medailles. "Het is weer de eerste wedstrijd met veel publiek waar je jezelf moet laten zien. Degenen die zeggen dat dat niet spannend is, moet je niet geloven."