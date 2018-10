Helft Hoogeveners wil af van plan kunstijsbaan met zwembad

De helft van de inwoners van de gemeente Hoogeveen ziet de komst van een kunstijsbaan- en zwembadcomplex niet zitten. Wat hen betreft gaan de plannen van tafel.

RTV Drenthe liet marktonderzoeksbureau Kien een enquête houden onder de inwoners van de gemeente Hoogeveen. Zij kregen afgelopen week vragen en stellingen voorgelegd over de kunstijsbaan- en zwembadplannen. Aan het onderzoek deden 152 inwoners in alle leeftijdscategorieën mee.



De betrouwbaarheid van het onderzoek is groot genoeg om de uitslag serieus te nemen, zegt Lubbersen. "Hoe meer mensen je ondervraagt hoe dichter je bij de werkelijkheid komt. Maar met dit aantal kun je met 95 procent betrouwbaarheid zeggen dat de uitkomsten in werkelijkheid maximaal acht procent hoger of lager zouden kunnen liggen."