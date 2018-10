Deel dit artikel:













Boswachter over droogte: Eigenlijk hebben we een half jaar regen nodig Een beekje aan de rand van het Dwingelderveld dat bijna droog staat (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

Ondanks de regen van de afgelopen dagen houdt de droogte aan in Drenthe. Waterschappen pompen nog steeds water uit het IJsselmeer naar onze provincie om de grondwaterstand op peil te houden. Ook de Drentse natuur is flink van slag door de droogte.

Boswachter Ruud Kreetz van Naturmomnumenten heeft het Dwingelderveld als werkgebied. "We staan hier in het Hooijersveen en het is hier hartstikke droog. Normaal zou ik hier, in deze tijd van het jaar, met mijn voeten in het water moeten staan."



Schade?

Wat precies de schade is in het gebied, vindt Kreetz lastig om te zeggen. "Dat weet je eigenlijk pas over twee jaar." Wel maakt hij een vergelijking met het jaar 2003, toen er bijna vergelijkbare weersomstandigheden waren. "Toen zagen we wel dat er in het keileem-scherm, dat eigenlijk over heel Drenthe ligt, scheurtjes zaten. En daardoor ging ook het grondwater, wat hieronder zit, eigenlijk verder naar beneden toe."



Adders

Normaal gesproken is het Dwingelderveld juist een uitermate nat gebied. Nu dit niet het geval is, kunnen op termijn ook dieren daar last van krijgen, denkt Kreetz. "De adders die hier leven hebben natheid-types nodig. Die kunnen daar ongetwijfeld last van krijgen. Maar ook vlinder- en insectensoorten die aan natte vegetatie zijn gebonden, zullen het moeilijk kunnen krijgen."



Heel veel regen

De enige remedie tegen de droogte is regen. Heel veel regen. "We hebben nu een tekort van zo'n 300 millimeter op deze plek hier. Eigenlijk moeten we dus een half jaar extra regen hebben om het weer een beetje op peil te hebben." Al geeft dat weer andere problemen, weet Keetz. "Dat moet je ook niet willen."