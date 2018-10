Deel dit artikel:













Steeds meer buitenlandse toeristen naar Drenthe Steeds meer toeristen bezoeken Drenthe (archieffoto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

Steeds meer toeristen komen naar Drenthe. Het aantal bezoekers steeg in de eerste zeven maanden van dit jaar met 5 procent. Vooral onder buitenlandse gasten is de stijging groot. Deze groep groeide met 18 procent

Marketing Drenthe investeerde het afgelopen jaar in de Duitse markt en dat werpt zijn vruchten af. Van de 18 procent meer buitenlandse gasten is ongeveer 86 procent uit Duitsland afkomstig.



Inzet van Marketing Drenthe voor volgend jaar is Drenthe op boekingsplatforms nog beter zichtbaar te maken, bezoekers blijvend te binden en nog meer oer uitstralen. Dat zegt Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe. "In Amsterdam is het een trend om zen te worden in een 'plant bathing studio'. Het is te gek voor woorden dat mensen in het centrum van Amsterdam naar zo'n studio gaan, terwijl zen worden hier gewoon in de natuur kan. We gaan proberen die mensen naar Drenthe te halen."