Militairen uit Assen herbegraven omgekomen collega uit Tweede Wereldoorlog De soldaat werd begraven door militairen uit Assen (foto: Matthijs Holtrop / RTV Drenthe) De gesneuvelde militair ligt nu op het Nationaal Ereveld in Loenen (foto: Matthijs Holtrop / RTV Drenthe)

Soldaat Lard van Welie is vandaag door militairen van de Luchtmobiele Brigade uit Assen herbegraven op het Nationaal Ereveld in Loenen. Welie sneuvelde op 2 november 1944 tijdens een patrouille in de omgeving van Heerewaarden bij Zaltbommel, als lid van het regiment Stoottroepen.

Lard van Welie werd in de oorlog samen met Anton Janssen op pad gestuurd om Duitse stellingen in kaart te brengen. Op de bewuste novemberdag werden de mannen onder vuur genomen. Lard werd in de borst getroffen en overleed aan zijn verwondingen. Zijn kameraad werd gevangengenomen door de Duitsers en is nog altijd vermist.



Wat is de link met Assen?

Soldaat Lard Welie heeft nooit van de Luchtmobiele Brigade gehoord, die eenheid werd namelijk pas in de jaren '90 opgericht. Het 13e bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen houdt de tradities van Regiment Stoottroepen Prins Bernhard in ere. Het jongste regiment van Nederland werd in 1944 opgericht door Prins Bernhard zelf. In september 1944 gaf hij de opdracht om de leden van het gewapend verzet samen te voegen tot een militaire eenheid: het regiment Stoottroepen.



"Dit regiment zal altijd blijven voortbestaan", beloofde koningin Wilhelmina destijds tijdens haar eerste bezoek aan bevrijd zuidelijk Nederland. Vijftien militairen uit Assen zijn daarom vandaag aanwezig bij de ceremonie in Loenen, waaronder regimentscommandant Pieter Grijpstra.