Meeste jongeren met jeugdzorg wonen in Assen In Assen wonen relatief de meeste jongeren met jeugdzorg (foto: Pixabay)

14,1 procent van de jongeren tot 17 jaar krijgt in Assen hulp van Jeugdzorg. Daarmee is de Drentse hoofdstad koploper in Drenthe.

Assen wordt gevolgd door Emmen (13,5 procent) en Midden-Drenthe (12,5 procent), zo blijkt uit cijfers van het CBS.



In Noordenveld woont met 8,7 procent het minst aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt, gevolgd door Coevorden (9,1 procent). Koploper in Nederland is Heerlen, met 15,7 procent. Onderaan staat de gemeente Edam-Volendam (4,2 procent).



Voor het eerst geen toename

Landelijk is het voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 dat het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt niet is toegenomen. In de eerste helft van dit jaar kregen bijna 337.000 jongeren jeugdzorg. In diezelfde periode in 2017 waren dat er 11.000 meer.



Meeste jeugdbescherming in Borger-Odoorn

Op het gebied van jeugdbescherming zijn er in de gemeente Borger-Odoorn, met 0,91 tot 1,14 procent, de meeste jongeren die dit krijgen. Dit zijn cijfers van het jaar 2017. De Wolden staat onderaan deze Drentse lijst: minder dan 0,56 procent ontvangt jeugdbescherming. Zuid-Limburg heeft het grootste aandeel op dit vlak (1,32 procent). In Haarlemmermeer wonen relatief de minste jongeren die jeugdbescherming krijgen.