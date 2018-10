Deel dit artikel:













Actiegroep vraagt Westerveld om tiltmeter te plaatsen vanwege gaswinning Actiegroep vraagt gemeente om tiltmeters te plaatsen (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Een groep verontruste bewoners rondom de gaswinputten Eesveen en Wapse vraagt de gemeente Westerveld om een tiltmeter op het gemeentehuis te plaatsen.

Geschreven door Andries Ophof

Deze oproep deden ze vanavond voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering. De Canadese gas- en olieproducent Vermilion wint gas in putten in Wapse en Eesveen.



Zet een tiltmeter op het gemeentehuis

Volgens Jeannette van der Velde van de groep GASDroVF kan een tiltmeter helpen bij het bewijzen van schade aan panden door gaswinning. Als je schade hebt, moet je zelf aantonen dat het door gaswinning komt. En dat is lastig.



Jeannette van der Velde: "In juni is in Kallenkote een geofoon geplaatst. Een geofoon meet bodemtrillingen, maar ook verkeersbewegingen. Helaas levert een meting van een geofoon geen enkel causaal verband bij schade. Het enige dat in die richting komt is een zogenoemde tiltmeter. Deze meet naast de bodemtrilling ook de spanning die op dat moment in een gebouw ontstaat, waardoor scheuren ontstaan."



Er is meer aan de hand

Van der Velde en haar groep hopen dat de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf zelf het heft in handen nemen en allemaal zo'n tiltmeter plaatsen. "In de praktijk zou plaatsing op alle drie de gemeentehuizen al een klein netwerkje mogelijk maken."



Volgens de actiegroep is er meer aan de hand. Met de injectie van boorwater uit Eesveen in het lege gasveld in Nijensleek. De boorput zou aangetast zijn door corrosie. Dat zou mogelijk lekkage op kunnen leveren van dit sterk vervuilde water in de omgeving.



"Naar de omvang en de exacte toedracht wordt nog onderzoek gedaan. We krijgen volgende week de directie van het Staatstoezicht op de Mijnen op bezoek om de locatie ter plekke te bekijken en om alle vragen te beantwoorden en te kijken of er meer actie nodig is."