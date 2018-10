Deel dit artikel:













Wethouder Bouke Arends verlaat Emmen en wordt burgemeester Bouke Arends vertrekt als wethouder in Emmen en wordt burgemeester van de gemeente Westland (foto: RTV Drenthe)

Wethouder Bouke Arends vertrekt bij de gemeente Emmen. Hij wordt burgemeester van de gemeente Westland, in Zuid-Holland.

Arends volgt in Westland waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne op.



Arends is een geboren en getogen Emmenaar. In 1987 kwam hij op 21-jarige leeftijd in de gemeenteraad voor de PvdA. Sinds 2002 was hij fractievoorzitter van zijn partij in de raad. In 2010 werd Arends gekozen als wethouder en was hij ook jarenlang loco-burgemeester.



Na het vertrek van Cees Bijl als burgemeester was Arends enkele maanden waarnemend burgemeester. In die periode moest hij onderduiken, nadat hij doodsbedreigingen ontving.



Gemeente Westland

Westland is een gemeente in Zuid-Holland ten noordwesten van Rotterdam. De gemeente telt ruim 107.000 inwoners. De grootste plaatsen zijn 's-Gravenzande en Naaldwijk.