Wethouder negeert motie: geen mediation tussen gemeente Tynaarlo en Albert Heijn

In 2021 moet begonnen worden met de bouw van de supermarkten op het terrein van de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Dat vertelde wethouder René Kraaijenbrink vanavond tijdens de raadsvergadering van gemeente Tynaarlo.

Met het presenteren van deze plannen geeft de wethouder aan niet via een mediator nogmaals in gesprek te gaan met supermarkteigenaar Hans Hendrikse. Die wil de gemeente voor de rechter slepen omdat hem een tijdelijke supermarkt beloofd was.De wethouder laat de motie dus links liggen die eerder deze maand geïnitieerd was door oppositiepartij PvdA en coalitiepartij GroenLinks. Daarin stond dat de raad wil dat de gemeente nogmaals in gesprek gaat met de Albert Heijn, via een mediator, om een gang naar de rechter te voorkomen.In Zuidlaren is al jaren onduidelijkheid over de verdere invulling van het braakliggende terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve. Eigenaar Hans Hendrikse van de AH in Zuidlaren wil daarom een tijdelijke supermarkt bouwen op het terrein. Zijn supermarkt is te klein en heeft te weinig parkeerruimte. De gemeente begreep zijn probleem en verstrekte drie jaar geleden een vergunning.Ondertussen staat de tijdelijke supermarkt er nog niet en is een afspraak gemaakt met twee extra supermarkten die zich ook op het terrein willen vestigen. Door die afspraak kunnen er snel grotere (en permanente) supermarkten komen op het terrein en is een tijdelijke supermarkt niet nodig, aldus de gemeente.Hendrikse nam een advocaat in de arm. Die sommeerde de gemeente om medewerking te verlenen aan een tijdelijke supermarkt in Zuidlaren. Maar de sommatiebrief schrikt de gemeente Tynaarlo niet af. Zij blijft bij haar standpunt: er komt geen tijdelijke winkel.De PvdA en GroenLinks dienden een motie van treurnis in. Hoewel hun eerdere motie met een krappe meerderheid werd aangenomen, kon deze motie niet op steun rekenen. "Het college kon naar onze mening niet veel anders doen", zegt fractievoorzitter van Gemeentebelangen Peter van Es. "We kunnen ons vinden in de lijn die het college gekozen heeft en hebben daar alle begrip voor."Volgend jaar moeten plannen worden gemaakt voor het centrum van Zuidlaren, samen met alle betrokkenen en de gemeenteraad. In 2020 moet besloten worden over het bestemmingsplan, zodat in 2021 begonnen kan worden met de bouw van onder andere de nieuwe supermarkten.