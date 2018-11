Ondanks weerstand gaan voorbereidingen vuurwerkopslag Barger-Oosterveld door

De voorbereidingen van opslag van consumentenvuurwerk en de verkoop op het bedrijventerrein in Barger-Oosterveld in Emmen zijn in volle gang.

De initiatiefnemer gaat een voorlopige voorziening aanvragen om te beginnen met de bouw van de vuurwerkkluis.Dat bleek tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie gisteravond in het gemeentehuis van Emmen. De gemeente verstrekte afgelopen juni een vergunning voor een vuurwerkopslag.Vereniging Parkmanagement Bedrijventerrein (VPB) in Emmen en Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld hebben bezwaar aangetekend tegen die verleende vergunning.Kringloopwinkel Lowbudget 2 Chance aan de Handelsweg wil maximaal 9.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan en in de drie dagen voor Oud en Nieuw verkopen. Zowel bedrijven op het bedrijventerrein waar gewoond en gewerkt wordt als Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld zijn tegen. Zij vinden dat een vuurwerkopslag daarom niet op die plek thuishoort."We kijken daarbij ook naar omliggende bedrijven. Er zit bijvoorbeeld een bakkerij die veel gas gebruikt, een autobedrijf en een gasverkooppunt van Linde", zegt Herman Idema, directeur van VPB Emmen. "Als het op het industrieterrein was geweest, dan had ik nog begrepen."Bij Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld komen klachten vanuit de wijk binnen, zegt voorzitter Herman Gerdes. "Bewoners zijn bezorgd. Sommige mensen wonen er tweehonderd meter vandaan."Woordvoerder Frans Köhler zegt dat de vuurwerkhandel brandwerende maatregelen heeft genomen. "De opslag is een gemetselde schil. Een doos in een doos, zeg maar. Daarnaast zit er een sprinklerinstallatie in en zestig minuten brandwerend materiaal aan alle kanten. Er komt heel veel kijken bij veiligheid als het gaat om vuurwerk."Voordat de gemeente Emmen de vergunning verleende, is er een onderzoek uitgevoerd door de brandweer. In mei adviseerde de brandweer om de vergunning niet te verlenen, omdat er nog niet voldoende aangetoond kon worden dat de constructie van het gebouw voldoende brandwerend materiaal bevatte. In juni is alsnog de vergunning toegezegd na het ontvangen van aanvullende tekeningen, waaruit bleek dat er brandwerend materiaal aanwezig is.Toch zijn de zorgen bij de bezwaarmakers niet weggenomen. "Ik vind dat er lichtvaardig over gedacht wordt", zegt Leo Mangnus van Plaatselijk Belang. "Je zal er maar mee opgescheept worden."De drie dagen voor Oud en Nieuw mag er vuurwerk verkocht worden bij de opslag. Ook daar heeft de gemeente een ontheffing voor gegeven. Volgens Idema is dit gevaarlijk. "Ik weet hoe het gaat. Jongeren kopen vuurwerk en gaan dit gelijk op straat proberen. Zelf was ik ook zo'n jongen."De bezwarencommissie buigt zich nu over de kwestie en komt binnen zes weken met een advies. Daarna buigt het college van burgemeester en wethouders zich over dit advies en neemt een besluit.