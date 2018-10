Hoe ziet de toekomst van dorpen in Midden-Drenthe eruit?

Op de werkconferentie van het Dorpenoverleg van de gemeente Midden-Drenthe wordt vandaag de toekomstige rol van de dorpen besproken. Het is een goed moment om die rol te evalueren, want met de nieuwe omgevingswet op komst en bij de invulling van het coalitieakkoord, vraagt de gemeente steeds meer betrokkenheid van haar inwoners.

Bovendien dateren de afspraken tussen de gemeente Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe en de dorpen uit een convenant van 1997. Volgens het Dorpenoverleg is dat nodig aan vernieuwing toe.Het Dorpenoverleg is een orgaan waarbij 22 dorpen met minder dan drieduizend inwoners zijn aangesloten. Twee keer per jaar komen de vertegenwoordigers uit die dorpen bijeen om van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen.Volgens Willem Tanis van het Dorpenoverleg is de conferentie van vandaag een goed voorbeeld voor de participatiemaatschappij. "Voor zover ik weet is dit een primeur in Nederland. Aan tafel zit dus daadwerkelijk vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, die direct in gesprek gaan met de 22 buitendorpen en buurtschappen over het leefbaarheid. Daar heb je dus de bereidheid van alle partijen bij nodig en die hebben 'ja' gezegd."Maar wat verwachten de dorpen precies van de gemeente, wat willen ze nu veranderd zien?Vertegenwoordigers van vier dorpen spreken zich uit. Ze willen vooral als kleine kernen serieus genomen worden in hun plannen. Ook willen ze (financiële) steun bij langetermijnprojecten en soepele communicatie.Elly Middelbos van Dorpsbelangen Elp merkt veel veranderingen op in haar dorp. "Dit dorp verjongt enorm. Er wonen nu 36 kinderen. Daarom moeten we met veel projecten goed vooruitdenken. Niet alleen over hoe we leefbaarheid van de huidige ouderen kunnen verbeteren, ook over die van de toekomstige ouderen. We moeten onszelf de vraag stellen: hoe krijg je middelbare schooljeugd betrokken bij het dorp?”Ze verwijst naar de danslessen voor de jeugd, die de dorpsvereniging opzette en die erg populair zijn. Maar bij sommige projecten voor jongeren dreigt Dorpsbelangen vast te lopen."We willen bijvoorbeeld graag een fietspad van Elp naar Beilen. Als er straks meer jeugd over die weg moet fietsen, moet die weg dat wel aankunnen. De gemeente heeft ons gevraagd of de jongeren niet gewoon via Westerbork kunnen fietsen. Leer mij de jeugd kennen, dat gaan ze niet doen." Volgens haar is met name bij dit soort vraagstukken bij de gemeente winst te behalen. "We moeten inspelen op de actualiteit, elkaar serieus nemen en oplossingen op maat maken voor de dorpen. De dorpen in Midden-Drenthe zijn heel erg verschillend. Op die verschillende behoeften moeten we inspringen. We hebben een goede relatie, maar het kan beter."Riet Broekhuizen van Dorpskracht ziet met name in de fase na het idee, na de pilot, ruimte voor verbetering. "Met initiatieven gaan vrijwilligers fanatiek aan de slag. Maar dan is zo’n pilotjaar om en dan loop je vaak toch wel tegen bepaalde zaken aan. Want plannen voortzetten kost geld en dan komen er drempels: wie gaat dat betalen? Vaak moet er ook eerst beleid gemaakt worden voordat er dan geld voor is. Dit zijn soms zulke moeilijke processen voor een gewone inwoner van het dorp. Ik denk niet dat je daar vrijwilligers mee moet belasten, dat motiveert niet."Zo zijn ze in Hooghalen druk bezig met het realiseren van een sociale huiskamer als ontmoetingsplek waar mensen met een zogeheten lichte zorgvraag contacten kunnen onderhouden, zonder dat daarvoor een officiële zorgindicatie nodig is. Vrijwilligers helpen hierbij en het idee is ook een professional hierbij te betrekken. "We horen veel enthousiasme vanuit de gemeente, maar bij dit soort projecten speelt altijd de vraag op: krijgen we alleen geld om dat op poten te zetten? Of krijgen we geld om dat structureel uit te bouwen?"Tussen Hoogersmilde en de gemeente mag volgens Mindert van der Velde van Dorpsbelangen Hoogersmilde de algehele communicatie wel iets soepeler verlopen. "De uitvoering van bepaalde zaken ligt op een laag niveau. We horen net iets te vaak dat ambtenaren van de gemeente geen tijd hebben om ons te helpen bij onze plannen", vindt hij."Kijk bijvoorbeeld naar de verloedering van de voormalige melkfabriek bij de ingang van het dorp. We hebben bij de gemeente al een tijd geleden aangekaart dat het gebouw onveilig is en recreanten afschrikt, maar er zit weinig schot in en het staat er nog steeds. Het zou zonde zijn als deze traagheid ten koste gaat van het vertrouwen en de betrokkenheid van de inwoners. We zijn een goede gemeente, maar we moeten niet indutten."Er zijn ook dorpen die vooral tevreden zijn over het contact met de gemeente. In Hijken is men bijvoorbeeld erg positief over de samenwerking met de gemeente. Daar hebben bewoners in de afgelopen bestuursperiode een nieuwbouwwijk met starterswoningen gerealiseerd. Een project waar volgens Ed Wamelink met veel trots op wordt teruggekeken. "Het is een uniek project. Niet aannemers en architecten die wat doen, maar het zijn bewoners zelf die huizen bouwen. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat deze woningen betaalbaar zijn."Het enige dat Warmelink van de werkconferentie nog verwacht is dat de leefbaarheid met betrekking tot de toekomst wordt besproken. "We willen ervoor zorgen dat mensen gewoon zolang mogelijk hier kunnen blijven wonen. Vroeger ging je naar het bejaardentehuis als je 65 was. Dat is niet meer zo en we zullen er als dorp voor moeten zorgen dat we het klaren hier. De rol van de gemeente komen we hierbij vanzelf wel tegen."