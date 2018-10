Bouke Arends: Burgemeester worden is een mooie stap

"Het was een roerige avond", kijkt wethouder Bouke Arends (PvdA) van de gemeente Emmen terug op vanavond. Eerder op de avond werd bekend dat Arends is voorgedragen als burgemeester van de gemeente Westland in Zuid-Holland.

"Ik ben er erg blij mee. Het is nog wel een voordracht, dus het kan in de theorie nog misgaan", benadrukt hij.Waarom de overstap naar Zuid-Holland? "Westland is gewoon een heel mooie gemeente", verklaart de 52-jarige Arends vanuit de auto onderweg naar huis. "En die ligt nou eenmaal in Zuid-Holland, aan zee." De geboren en getogen Emmenaar rook al aan het burgemeesterschap toen hij waarnemend burgemeester was na het vertrek van Cees Bijl. "Toen leek het mij een mooie stap om na wethouder burgemeester te worden. Maar Emmen verveelde mij nog niet, hoor."Westland is een roerige gemeente. Onlangs werd de gemeenteraad nog teruggeroepen van reces, nadat er berichten uitlekten over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten op een bedrijventerrein bij Maasdijk. Het college stelde vervolgens een onderzoek in nadat het dacht dat raadsleden gelekt hadden. "Ik zie een uitdaging in het positioneren van deze gemeente", reageert Arends.Als wethouder economische zaken hield Arends zich ook bezig met de positie van Emmen in de regio en werkgelegenheid. Ook daar ziet hij kansen voor Westland. "Om bijvoorbeeld de tuinbouw te positioneren in de regio. Het is een uitdaging om daar en onder andere vraagstukken de schouders te zetten in een gebied dat je niet kent. Daarnaast is het net als Emmen een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. Het is een combinatie van een stedelijk en een landelijk gebied."Arends zal met zijn vrouw naar Zuid-Holland verhuizen als het burgemeesterschap een feit is. "We weten nog niet precies waar, daar is het veel te vroeg voor."Met de afstand tussen het Noorden en Zuid-Holland heeft de aanstaande burgemeester geen probleem. "Het is zonder spits, twee uur en een kwartier rijden van Naaldwijk naar Emmen."Het aanstaande vertrek van Arends kwam bij fractievoorzitter Guido Rink van de PvdA als een verrassing. "Ja, dat is het wel. Maar ergens hadden we wel het vermoeden dat hij burgemeester wilde worden, omdat hij al waarnemend burgemeester is geweest. Ik vind het mooi en wij zijn blij voor hem. En hij kan natuurlijk nog steeds naar Hurry Up kijken, als zij tegen Quintus spelen in het Westlandse Kwintsheul."De fractie zal als Arends vertrekt, op zoek moeten gaan naar een nieuwe wethouder. Rink: "Daar gaan we het nu intern over hebben."