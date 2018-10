Lukkien over bekerduel: Winnen, maar ook werken aan ons spel

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien beseft dat het bekerduel tegen ODIN'59 eigenlijk maar één doel heeft, maar wil naast een ronde verder komen ook werken aan het spel.

Dennis moet gewoon goed blijven trainen, morgen goed keepen en van daaruit gaan we verder. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over de basisplaats voor Dennis Telgenkamp

Telgenkamp start tegen ODIN'59: Blij dat ik mag keepen

"We moeten gewoon een lekkere pot spelen, waarin we domineren en onze manier van spelen goed uitvoeren."De oefenmeester kan tegen de 3e divisionist uit Heemskerk nog niet beschikken over Nicklas Pedersen, Wouter Marinus, Henk Bos en Casper Oldenburger. Ook Alexander Bannink, die afgelopen vrijdag geblesseerd uitviel is niet van de partij. "Ik heb wel goede hoop dat Pedersen en Bannink richting Heerenveen weer aan kunnen sluiten."Stef Gronsveld krijgt net als tegen VVV een basisplaats door de afwezigheid van Bannink. Daardoor speelt Gersom Klok als linksback en wordt Caner Cavlan middenvelder. Onder de lat tegen ODIN'59 staat Dennis Telgenkamp. "Hij keept omdat hij goed bezig is in trainingen. Hij heeft de handschoen letterlijk en figuurlijk opgepakt vind ik."Toch lijkt het niet zo dat Telgenkamp na morgenavond onder de lat blijft staan. "Ik vind dat Kjell het gewoon goed heeft gedaan afgelopen vrijdag, dus op die vraag wil ik eigenlijk ook niet ingaan. Hij moet gewoon goed blijven trainen, morgen goed spelen en van daaruit gaan we verder."