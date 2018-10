Westerveld werkt mee aan opzet eigen meetnet schade gaswinning

De gemeenteraad van Westerveld is unaniem. Er moet een eigen meetnet komen waarmee schade door gaswinning vastgesteld kan worden.

Voor de vergadering dinsdagavond deed de actiegroep GASDrOvF een oproep om in de gemeente een zogenaamde tiltmeter te plaatsen. Daarmee kunnen trillingen worden gemeten en ook het effect daarvan op gebouwen.Volgens de actiegroep is er in het dorp Kallenkote in het grensgebied van Drenthe en Overijssel wel een geofoon geplaatst door het KNMI. Maar daarmee kunnen alleen trillingen in de bodem worden vastgesteld. En die kunnen ook ontstaan door zwaar verkeer.Het CDA diende, samen met de VVD en het PvdA, een amendement in op de begroting om in ieder geval vast te leggen dat de gemeente aan de slag gaat met een meetnet. De kosten voor de tiltmeter worden betaald uit het overschot op de begroting.De partijen roepen het college op om het netwerk samen met buurgemeenten Steenwijkerland en Weststellingwerf aan te leggen. Daarover is, zo zei wethouder Wilfried de Jong, contact met de andere gemeenten.De actiegroep en de Westerveldse politiek hopen hiermee sterker te staan op het moment dat er werkelijk sprake is van schade door gaswinning in velden als Wapse en Eesveen. Deze velden zijn van het Canadese Vermilion. De maatschappij pompt er in versneld tempo gas uit.Inwoners staan sterker met de gegevens van het eigen meetnet, mocht er schade ontstaan. Zij moeten, anders dan in Groningen, zelf bewijzen dat schade aan hun pand komt door gaswinning.De actiegroep heeft in de gemeenteraad van Steenwijkerland eenzelfde oproep gedaan. Gisteren deden ze dat in de gemeente Weststellingwerf. Er wordt nu gekeken wat een eigen meetnet gaat kosten.