Baan na bijstand loont niet altijd in Assen Werk via Werkplein Drentsche Aa betekent niet autmatisch voor alle minima financiële vooruitgang (foto: archief RTV Drenthe)

Een baan loont niet altijd als je in Assen vanuit de bijstand komt. In elk geval niet voor een groep van zo’n 900 meerpersoons minimahuishoudens. Als één van de partners betaald werk krijgt, lopen ze vervolgens zoveel geld mis aan rijkstoeslagen en gemeentelijke minimaregelingen dat ze er financieel op achteruit gaan.

Geschreven door Margriet Benak



Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Assen. Die onderzocht de armoedeval onder Asser minima zodra ze een betaalde baan vinden en dus geen beroep meer kunnen doen op allerlei regelingen.



3700 gezinnen

Assen telt dik 30.000 huishoudens. Daarvan hebben 3700 gezinnen een minimuminkomen tot 120 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). Deze groep heeft voor een groot deel recht op minimaregelingen als kwijtschelding van lokale heffingen, een zogenoemde meedoenpremie voor schoolgaande kinderen, individuele inkomenstoeslag en collectieve zorgverzekering. Ook krijgen ze huur- en zorgtoeslag.



Het gros van de minimahuishoudens in Assen - bijna 2200 - is alleenstaand, ruim 600 zijn eenoudergezinnen, bijna 500 zijn meerpersoonshuishoudens met kinderen en zo’n 400 gezinnen zonder kinderen.



Armoedeval

Als door een baan het inkomen hoger wordt, krijgt zo’n minimahuishouden ineens minder huur- en zorgtoeslag en verliest het gezin het recht op gemeentelijke minimaregelingen. Hierdoor gaat een meerpersoonshuishouden er door werk er per saldo niet, of heel weinig op vooruit, of zelfs op achteruit. Dit heet armoedeval. De Rekenkamer Assen concludeert dat daar zeker sprake van is in sommige gevallen.



Prikkel minder

Als één van beide partners van een bijstandsgezin, met of zonder kinderen, gaat werken en vervolgens op 130 procent uitkomt van het Wettelijk sociaal minimum, dan gaat het gezin er financieel op achteruit door het wegvallen van allerlei steun. Volgens de Rekenkamer is bij die groep de prikkel om te gaan werken daardoor minder. Alleenstaanden in Assen gaan er het meest op vooruit bij het vinden van werk.



Meedoenpremie re-integratie

Een extra financiële prikkel om toch te gaan werken, is volgens de Rekenkamer de meedoenpremie re-integratie. "Het is een goed instrument voor uitstroom uit de bijstand, en het zorgt voor een tijdelijke overbrugging voor het wegvallen van sommige gemeentelijke regelingen", aldus de Rekenkamer.



Het rapport van de Rekenkamer over de armoedeval wordt morgenavond gepresenteerd aan de raad van Assen.