Aardappeloogst fors lager door droogte: 'Kan het begin van een ramp zijn'

Naar verwachting worden er dit jaar flink minder consumptieaardappelen, uien en suikerbieten geoogst. Dat komt door de droogte van afgelopen zomer. "Deze geluiden horen wij ook in Drenthe vanuit de akkerbouw", zegt Jan Bloemerts van LTO Noord. "De bakken zijn maar halfvol en de prijzen zijn gewoontjes."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vandaag de zogeheten Oogstraming voor dit jaar.Voor consumptieaardappelen bedraagt de oogst naar verwachting 3,1 miljoen ton, 23 procent minder dan in 2017. Voor zaaiuien wordt de opbrengst geraamd op 0,8 miljoen ton, 44 procent minder dan vorig jaar. Suikerbieten komen naar verwachting op 6,9 miljoen ton uit, 13 procent lager. Of producten ook duurder worden door de lagere oogst, is nog onduidelijk.Drenthe telt ook de nodige telers van consumptieaardappelen, uien en suikerbieten. De verwachte cijfers voor onze provincie zijn nog niet bekend. Het CBS heeft namelijk alleen nog landelijke cijfers. "Maar het beeld dat nu wordt neergezet, onderschrijven wij ook. Ik denk zelfs dat de schade voor boeren in Drenthe nog groter is dan in andere delen van het land."Volgens Bloemerts zijn er boeren die dit jaar tot over 50 procent minder opbrengst hebben. En dat heeft consequenties. "Aanvankelijk hadden we gezegd dat het met een sisser af zou lopen", vertelt hij. "We spreken niet van een ramp, maar voor veel boerengezinnen is dit misschien wel het begin van een ramp. Want de rekeningen moeten wel betaald worden."Bloemerts vindt dat de landbouwsector lering moet trekken uit de extreme droogte van afgelopen zomer. "Er is eerder veel aandacht gegaan naar wateroverlast, daardoor is watertekort misschien te veel op een tweede plan komen te staan."