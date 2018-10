Deel dit artikel:













Sportauto vliegt bij garage in brand De sportauto vloog vlak bij de garage in brand (foto: Van Oost Media) Van de auto is weinig meer over (foto: Van Oost Media)

In Gieten is vanochtend een auto uitgebrand. De automobiliste had haar auto net naar een garage gebracht toen de wagen daar in brand vloog.

Gisteravond hadden de eigenaren van de sportauto een plasje benzine onder de auto zien liggen. Vanochtend zou het lek gerepareerd worden.



De brandweer kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Niemand raakte gewond.