Nico Broekema uit Emmen vecht vonnis in ontslagzaak aan

Emmenaar Nico Broekema, die is ontslagen als griffier bij de gemeente Westland, vecht zijn ontslag aan bij een hogere rechter.

Broekema is het niet eens met de ambtenarenrechter in Den Haag, die gisteren oordeelde dat de Zuid-Hollandse gemeente Westland hem terecht heeft ontslagen . Broekema gaat nu naar de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.In 2016 werd de in Emmen wonende griffier ontslagen , omdat hij in zijn functie uitgaven zou hebben gedaan aan dingen die niks met zijn werk te maken hadden. Ook zou hij medewerkers en derden 'ongepast hebben bejegend'.Broekema stelt dat hij onterecht de laan uitgestuurd is. "De rechter gaat volledig voorbij aan de argumenten die mijn advocaat en ik hebben ingebracht en daar leggen we ons niet bij neer."Volgens de voormalige griffier heeft hij gehandeld op basis van besluiten die door de gemeenteraad waren genomen. "Daar is de rechter ook aan voorbij gegaan."De rechter oordeelde ook dat Westland de kosten van een onderzoek dat de gemeente naar Broekema's handelen liet uitvoeren op hem kan verhalen. Ook dat is volgens de Emmenaar onterecht.Wanneer de zaak in hoger beroep dient, is nog niet duidelijk. Volgens Broekema kan de procedure nog wel een jaar duren.