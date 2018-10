Deel dit artikel:













Op een eenhoorn van Culemborg naar Aalden Bianca gaat op een 'eenhoorn' naar Aalden voor haar vriendin Nienke (foto: RTV Drenthe)

Op een eenhoorn van Culemborg naar Aalden. 200 kilometer legde Bianca Schippers af op haar tot unicorn omgetoverd paard. Allemaal om geld op te halen voor een nieuwe rolstoel voor haar vriendin Nienke Leenman. Vandaag kwam ze aan in het Drentse dorp.

Geschreven door Dylan de Lange

Op 20 oktober stapte ze op haar paard Fenna en vanmiddag om drie uur kwam ze aan bij haar vriendin. Bianca Schipper maakte en tocht van 200 kilometer en daar had ze een goede reden voor: "Ik probeer op deze manier aandacht te vragen voor mijn sponsoractie om geld op te halen voor een nieuwe rolstoel voor mijn vriendin Nienke."



Pieterpad in roelstoel

Die vriendin is Nienke Leenman uit Aalden, waar de rit eindigt. Door een spierziekte is ze rolstoelafhankelijk. Ze heeft eentje nodig waarmee ze zonder veel inspanning op ruig terrein kan rijden, want dan kan ze het achtergelegen bos in en de paarden daar bezoeken.



"Nienke verdient een goeie rolstoel die haar vrijheid en zelfstandigheid geeft. Altijd is ze bereid om mensen te helpen", vertelt Schipper over haar vriendin. Zo legde Leenman op haar beurt het Pieterpad af in haar rolstoel en met haar hulphond, om geld op te halen voor de hulphondenschool. Ze heeft op hoog niveau aan rolstoeldansen gedaan en runt nu haar eigen bed and breakfast. De rolstoel die ze nu nodig heeft kost al met al bijna 20.000 euro.



6.000 euro

"Daarom vond ik dat ik iets moest doen, maar alleen een crowdfundingsactie opzetten vond ik niet genoeg. Als tegenprestatie bedacht ik een paar weken geleden deze paardrijtocht. Mensen kunnen me sponsoren en tot nu toe hebben we in vijf weken ruim 6.000 euro opgehaald. Maar er mag nog heel veel bijkomen."



Slaapplekken bij maneges

De Culemborgse bereidde de uitdaging goed voor, door van tevoren slaapplekken te regelen bij onder andere maneges. Ook het voer voor Fenna werd alvast langs gebracht, zodat het dier niet telkens ander voer zou eten. Ze is namelijk al 18 jaar oud, maar toch nog in topconditie. Helemaal alleen deed Schipper het niet, ze werd door verschillende andere ruiters op delen van de route bijgestaan. Dochter Kimberley reed het grootste deel mee.