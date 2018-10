Deel dit artikel:













Medewerkster De Bonte Wever krijgt werkstraf voor plunderen kassa De vrouw stal 17.000 euro (foto: Pixabay)

Een 40-jarige vrouw uit Assen moet een werkstraf van 120 uur uitvoeren voor het verduisteren van ruim 17.000 euro bij De Bonte Wever in Assen. De vrouw drukte het geld tussen april 2015 en juli 2016 achterover tijdens haar werk in de horeca.

De rechter veroordeelde haar ook tot een maand voorwaardelijke celstraf en daarnaast moet ze het gestolen geld terugbetalen.



Geld uit de kassa

De Assense werkte als uitzendkracht bij het hotel en evenementencentrum. Ze verduisterde het geld door zogenaamde tegenboekingen te doen in de kassa en het geld eruit te halen.



Tegenboekingen komen bijvoorbeeld voor bij all inclusive-gasten. Zij bestellen drinken zonder dit te hoeven betalen. Als zo’n bestelling bijvoorbeeld toch op de kassa geboekt wordt, moeten medewerkers een tegenboeking doen. Op deze manier haalde de Assense geregeld enkele tientallen tot soms honderd euro uit de kassa.



Ziekgemeld

Ze werd betrapt door het hoofd administratie, die het opviel dat bepaalde kassabonnen niet klopten. Op camerabeelden was te zien dat de vrouw geld uit de kassa haalde.



De vrouw was niet bij haar rechtszaak in de Asser rechtbank. Ze had zich gisteren ziekgemeld en ook gevraagd of de zaak kon worden uitgesteld. Dat deed de rechter niet. Volgens de officier van justitie gebruikt de vrouw die smoes vaker. Ze meldde zich ook ziek toen ze op gesprek moest bij De Bonte Wever en toen ze zou worden verhoord bij de politie.



Ze verklaarde daar uiteindelijk dat ze het geld heeft gebruikt voor boodschappen, spullen voor haar kinderen en drugs voor haar voormalige partner en zichzelf.