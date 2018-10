Deel dit artikel:













BBC2014 wil einde aan afvaltoerisme naar Zweeloo Volgens Holties wordt er misbruik gemaakt van het wegbrengen van afval (foto: ANP XTRA / Koen Suyk)

BBC2014 wil dat er een legitimatieplicht komt bij het afvalbrengpunt in Zweeloo. Volgens de politieke partij is er nu sprake van omvangrijk afvaltoerisme. "Mensen uit andere gemeenten brengen hun aanhangers met afval naar Zweeloo", zegt raadslid Erik Holties.

Geschreven door Steven Stegen

Volgens het BBC2014-raadslid gebeurt dat illegaal brengen van afval op grote schaal. Er zijn volgens Holties twee problemen: in Coevorden betaal je per kuub, maar in de praktijk betekent dat 6 euro voor een aanhanger. En bovendien is er geen legitimatieplicht. In omliggende gemeenten betaal je per kilo en heb je een afvalpasje nodig.



'Kan nogal verschillen'

Holties: "In omringende gemeenten betalen mensen per kilo. Als je een aanhanger met puin hebt, dan kun je in Emmen honderd euro kwijt zijn, maar gooi je 'm in Zweeloo leeg, dan is dat zes euro. Dat scheelt nogal."



De partij vindt dat de gemeente snel maatregelen moet nemen om het afvaltoerisme te stoppen. Wethouder Jeroen Huizing (CDA) zegt ook dat de gang van zaken hem 'irriteert'. Hij wil net als BBC2014 een einde maken aan dit soort praktijken. "Maar het moet wel zorgvuldig en we moeten er goed over communiceren."