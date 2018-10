Deel dit artikel:













Mannen opgepakt bij drugslab 1e Exloërmond Het drugslab werd gisteren ontdekt (foto: Van Oost Media) Twee mannen werden aangehouden (foto: Persbureau Meter) De politie wil verder niets kwijt over het lab (foto: Van Oost Media)

Bij het drugslab dat gisteren is ontdekt in 1e Exloërmond zijn twee mannen aangehouden. Waar de twee vandaan komen en waarvan ze precies worden verdacht, wil de politie nog niet zeggen.

Omdat het onderzoek pas net loopt, wil de politie verder ook niks kwijt over hoe het lab is ontdekt. Hoewel een wijkagent gisteren meldde dat het om een xtc-lab zou gaan, zegt een politiewoordvoerder nu dat nog moet worden onderzocht welke drugs er werden geproduceerd.



De twee verdachten zitten vast en worden verhoord. De politie is bezig om het illegale lab te ontmantelen. Eerder dit jaar zijn in Drenthe al drugslabs opgerold in Zuidlaren, Zuidlaarderveen en Nieuw-Amsterdam.