Waterschap Vechtstromen bezorgd over volgend jaar Waterschap Vechtstromen zijn bezorgd over neerslagtekort (foto: Arjan Plat)

Waterschap Vechtstromen maakt zich zorgen of er volgend jaar voldoende water is voor het nieuwe groeiseizoen.

Het huidige neerslagtekort in het beheersgebied van het waterschap is nog 'zorgelijk' hoog en de grondwaterstand is nog 'zeer laag'.



Het neerslagtekort is sinds dit voorjaar opgelopen tot meer dan 300 millimeter en veel beken en sloten staan droog. Alleen langdurige rustige regenval kan dit tekort volgens Vechtstromen teniet doen. Een winter met gemiddelde neerslag is volgens het waterschap niet voldoende om het tekort aan te vullen.



Daardoor kunnen voor landbouw en natuur problemen ontstaan in het nieuwe groeiseizoen van 2019.