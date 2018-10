Tinder-afperser weer op vrije voeten

Een van de drie mannen die wordt verdacht van afpersing via datingapp Tinder zit niet meer vast. Dat werd duidelijk tijdens de eerste openbare behandeling van de zaak in de rechtbank in Assen.

"Ik snap heel goed dat wat we gedaan hebben niet goed is", zei de enige verdachte die vandaag voor de rechter verscheen. Een 21-jarige man uit Hoogeveen. "En ik snap heel goed dat we daar straf voor moeten krijgen."Een andere verdachte, een 24-jarige man uit Assen, werd vertegenwoordigd door zijn advocaat. De verdachte die nu op vrije voeten is, een 23-jarige man uit Assen, staat op een ander moment voor de rechter.De mannen worden ervan verdacht dat zij zes slachtoffers hebben afgeperst na een afspraak via een datingapp. De verdachten gaven zich op Tinder uit voor Nina, een niet bestaande jonge vrouw. De mannen die een afspraakje met haar maakten kwamen in problemen.De slachtoffers werden gefilmd, geschopt en geslagen. "Hoezo spreek je af met een vijftienjarig meisje", zouden de mannen hebben gevraagd. Vervolgens moesten de slachtoffers geld en hun telefoon afgeven. Volgens advocaat Tineke Pieters zagen de drie zich als pedo-jagers, maar was de methode die ze daarvoor gebruikten gebrekkig.De advocaten van de twee verdachten vroegen de rechtbank om ook hun cliënten vrij te laten, maar daar ging de rechter niet in mee. De feiten waar de mannen van verdacht worden zijn daarvoor te zwaar.Op 11 december wordt de zaken van de 23-jarige Assenaar en de 21-jarige Hoogevener mogelijk inhoudelijk behandeld. Dat hangt af van eventuele onderzoekswensen van de advocaten. Die hebben het dossier van het Openbaar Ministerie vandaag gekregen en daarom nog niet kunnen doorlezen.De zaak tegen de 24-jarige Assen wordt op 26 maart inhoudelijk behandeld. Hij moet eerst nog psychologisch onderzocht worden.