Emmen en Borger-Odoorn decor voor landelijke speelfilm Brugklas Opnames van de jeugdserie Brugklas (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Scholieren die op schoolkamp gaan naar Emmen en twee tieners die daar in een opvallend voertuig achteraan gaan.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dat is in een notendop waar de speelfilm Brugklas, De tijd van m'n leven, over gaat. Gisteren en vannacht werden opnames gemaakt voor de film op het Raadhuisplein en Wildlands Adventure Zoo.



'Heel tof'

Brugklas is ook een bekende tv-serie die op dit moment zes seizoenen kent. "Het is echt razend populair onder tieners", zegt regiomarketeer Daniëlle van der Ark. "Ik vind het heel tof dat de opnames hier zijn."



Naast Emmen, wordt een deel van de film opgenomen in Borger-Odoorn. Beide gemeenten, provincie en Recreatieschap Drenthe dragen daarom 75.000 euro bij aan de film.



'Enorme kans'

"Dit is een enorme kans om Drenthe en ook Emmen te profileren als mooie plek om hier te zijn", zegt Van der Ark. "Het is populair onder gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Die zien wij hier heel vaak als ze op vakantie zijn. Het is een mooie manier om hier veel promotie aan te hangen."



De film gaat in februari in première in Emmen en is daarna in alle bioscopen te zien. Later komt de film op de landelijke tv.