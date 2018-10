Deel dit artikel:













Kjell Scherpen voor het eerst geselecteerd voor Jong Oranje Kjell Scherpen met FC Emmen in actie tegen recordkampioen Ajax (foto: Gerrit Rijkens)

Kjell Scherpen zit bij de voorselectie van Jong Oranje. De FC Emmen-keeper is door coach Erwin van de Looi bij de selectie gehaald voor de oefenwedstrijd tegen Jong Duitsland.

De beloftes van de twee landen staan op vrijdag 16 november tegenover elkaar. De wedstrijd wordt om 20.00 uur gespeeld in het Sparda Bank Hessen Stadion in Offenbach. Op 9 november hoort Scherpen of hij definitief bij de selectie zit.



Verjongen

Het is de eerste keer dat Scherpen is geselecteerd voor Jong Oranje. De 18-jarige doelman kwam drie keer eerder uit voor Oranje onder 19.



Coach Van de Looi heeft, naast Scherpen, nog meer nieuwe namen geselecteerd. "Wij hebben afscheid genomen van een vorige generatie en gaan verder met spelers die na 1 januari 1998 geboren zijn. Dit zijn spelers die allemaal nog op het EK 2021 kunnen spelen. Met deze nieuwe lichting gaan we bouwen aan een nieuw team", aldus Van de Looi op de website van de KNVB.



De volledige voorselectie

Kjell Scherpen (FC Emmen), Carel Eiting, Dani de Wit, Kaj Siehuis, Perr Schuurs (allen Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik, Jan Hoekstra (beiden FC Groningen), Rick van Drongelen (HSV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim), Tahith Chong (Manchester United), Donyell Malen (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Deroy Duarte (Sparta), Maarten Paes (FC Utrecht) en Jay-Roy Grot (VVV-Venlo).