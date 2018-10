Burgemeester Speelstad Oranje keert terug

Jos Juurlink, beter bekend als de burgemeester van Speelstad Oranje, keert terug in het park. Juurlink wil ondernemer Hennie Van der Most graag helpen met het opnieuw openen van het pretpark zoals hij dat in de jaren ‘80 ook heeft gedaan.

Ondanks dat Juurlink officieel al een aantal jaar met pensioen is, wil hij niets liever dan Speelstad Oranje nieuw leven inblazen. “Dit is mijn kindje, dit heb ik gebouwd,” vertelt hij met trots.In de jaren ‘80 sloot de aardappelfabriek aan het Oranjekanaal in Oranje de deuren. Ondernemer Hennie Van der Most wilde er een attractiepark in beginnen. Zeven jaar heeft het hem en Juurlink gekost om een succes te maken van Speelstad Oranje.Van het 'niets' dat achterbleef in de aardappelfabriek werd het een 'iets'. Speelstad Oranje werd een begrip, niet alleen in de regio, maar door het hele land. Drie jaar geleden sloot het park zijn deuren omdat bezoekers wegbleven. De afgelopen periode woonden er een tijd lang asielzoekers in de pipowagens bij het voormalige park, maar inmiddels ligt alles er verlaten bij.Een tijd terug gaf Van de Most aan het park een facelift te willen geven. Op de achtergrond is het klussen aan de woningen begonnen en worden de paden rondom de huisjes vrij gemaakt, legt Juurlink uit. Er staat het park een grote opknapbeurt te verwachten, want volgens Juurlink is er aan onderhoud de afgelopen jaren niet veel gedaan.Juurlink: “We hebben veel nieuwe ideeën. Centraal staat dat het erg gezellig wordt. Alles draait om gezelligheid. We hopen dat de mensen die hier vroeger als kind een goede tijd hebben beleefd terugkomen met hun kinderen.”Het aanbod wordt daarom ook iets aangepast en meer gericht op het hele gezin in plaats van alleen op de kinderen. Veiligheid en rolstoelvriendelijkheid spelen mee bij de renovatie. Ook komen er nieuwe attracties bij. “Er komt de kartbaan,” vertelt Juurlink met trots. “Het water in het park moet plaatsmaken voor een klein racecircuit.”Ook wordt het klim- en klautergedeelte in het park verplaatst. “Ja, op deze plek, bij het kloppende hart van de oude aardappelfabriek, moet er meer aandacht komen voor de centrale, authentieke machine. Er komen extra machines bij. Het moet een soort museum worden.”Juurlink ziet zichzelf ondanks zijn leeftijd nog wel één of twee dagen in de week werken. Hij wil niet achter de geraniums zitten en kan het moeilijk loslaten. Naar het opknappen kijkt hij het meeste uit. “Ik doe nu niets liever dan hier komen, dan zet ik de lichten en de muziek aan en ben ik aan het fantaseren over de toekomst van het park.” Over de sollicitatieprocedure voor de toekomstige leiding wil Juurlink nog niet veel zeggen. “We hebben nu ongeveer veertig brieven binnen en we moeten zien wie eruit rolt.”Het record van zeven jaar verbouwen gaat volgens Juurlink niet worden verbroken. “We gaan er vanuit dat het één tot anderhalf jaar duurt voordat de deuren in Oranje weer open kunnen. Het is allemaal al klaar, we kunnen zo beginnen.”