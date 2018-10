Gemeente Emmen maakt tonnen vrij voor vervuilde bodem

De gemeente Emmen trekt 300.000 euro uit voor de aanpak van de vervuilde bodem in Schoonebeek.

Eerder stelde de provincie Drenthe hetzelfde bedrag beschikbaar. De Stichting Bodembeheer Schoonebeek heeft 600.000 euro extra nodig om de verontreinigde bodem schoon te maken.De pot met geld van 4 miljoen euro die beschikbaar is gesteld, raakt zo langzamerhand leeg. Er moet meer bodem opgeschoond worden, dan van te voren gedacht.De bodemvervuiling in Schoonebeek kent een lange voorgeschiedenis. Nadat zogeheten wijken (een waterweg in een veengebied) voor de afvoer van turf overbodig werden, zijn er in de periode tussen 1950 en 1980 veertien van deze wijken gedempt. Hiervoor is huishoudelijk afval gebruikt als dempmateriaal. Ook de NAM en het chemisch bedrijf SCADO stelden materiaal beschikbaar.Later blijkt dat de bodem ernstig vervuild is. In 2006 werd een convenant opgesteld tussen de gemeenten Emmen en Coevorden, de provincie Drenthe, de NAM en agrariërs. In april 2007 werd daarom ook de Stichting Bodembeheer Schoonebeek opgericht om de bodemvervuiling aan te pakken.Twee jaar geleden zijn twee van deze kanalen gesaneerd en op dit moment is er een project gaande. Zoals het nu lijkt, hoeven er niet meer wijken aangepakt te worden. De stichting denkt met monitoring een heel eind te komen.