Deuren van PRO Emmen-winkel vandaag dicht: 'Het was een mooi project'

De deuren van de winkel Eerlijk Drenthe van PRO Emmen zijn vanmiddag na drie jaar definitief op slot gegaan.

De praktijkschool zette haar eigen winkel afgelopen voorjaar in de etalage. In de winkel werden streekproducten verkocht en ingepakt door leerlingen van de school."Het kan gewoon niet uit", zegt directeur van PRO Emmen, Nico Luik. "En onze kern is toch het geven van onderwijs. Onderwijs kost geld, de winkel mag ook geld kosten. Maar de verschillen waren wel heel erg groot."Vanmiddag zijn de vrijwilligers van de winkel door Luik toegesproken en bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.De winkel werd grotendeels gerund door vrijwilligers en één betaalde kracht. Eerlijk Drenthe was ooit bedoeld om leerlingen werkervaring op te laten doen, maar kost de school teveel geld. Het huurcontract van het pand werd daarom een halfjaar geleden al opgezegd.Meer leerlingen laten werken in de winkel was ook geen optie. Zij hebben persoonlijke begeleiding nodig en de ruimte in het pand aan de Baander in Emmen is daarvoor te beperkt."Er kunnen drie leerlingen stage lopen in de winkel en we hebben ruim tweehonderd leerlingen die een stageplek nodig hebben", zegt Luik. "Het was een mooi project."De drie leerlingen zijn onder gebracht op een andere stageplaats. Er lopen geen gesprekken momenteel met eventuele overnamekandidaten.