Inwoners Coevorden pleiten voor meer water en oude schepen in binnenstad Wethouder Jan Zwiers krijgt de uitkomsten van de enquête van Stefanie Ottens van het Stedelijk Museum Coevorden (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe) De huidige haven in Coevorden (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Een grotere haven en meer water in de binnenstad. Dat zijn de belangrijkste wensen van inwoners van Coevorden die hebben meegedaan aan een enquête. De resultaten werden vandaag gepresenteerd en zijn voor de gemeente de bevestiging dat historie van de vestingstad meer zichtbaar en voelbaar moet worden.

Geschreven door Steven Stegen

De enquête kon afgelopen zomer in het Stedelijk Museum en het gemeentehuis worden ingevuld. Dat is door 144 mensen gedaan. Dat lijkt een bescheiden aantal. “Maar het valt mij erg mee, want zoals ik de Coevordenaren ken klimmen die niet zo snel in de pen”, zei museumdirecteur Stefanie Ottens bij de presentatie. “Bovendien was het in die periode snikheet en dan komen er weinig mensen naar het museum.”



Oude vesting

Water en schepen zijn dus het meest genoemd in de rondvraag, maar ook het accentueren van de toegang tot de voormalige veemarkt en de aanpak van de Weeshuisweide worden vaak genoemd als kansen om de rijke geschiedenis van Coevorden meer tot leven te laten komen.



Wethouder Jan Zwiers ziet in de resultaten van de enquête vooral bevestiging dat de gemeente snel aan de slag moet. “Hoe je Coevorden ook binnenkomt, je moet vanuit alle kanten het gevoel krijgen dat je een oude vesting betreedt.” Het kan stadsgids Lambert Hans niet snel genoeg gaan. “Er wordt al zo lang gepraat, het is nu eens tijd voor actie.”



Bentheimer poort

In de enquête is de Bentheimer poort niet meegenomen. Onlangs werden resten van deze poort, die onderdeel was van het verdedigingswerk van de voormalige garnizoenstad, terug gevonden.



Iedereen is het er wel over eens dat dit een unieke kans is om de historie tot leven te brengen. Een gesprek met de projectontwikkelaar die op die locatie mag gaan bouwen is er nog niet geweest, maar dat gaat volgens Zwiers nu snel gebeuren.