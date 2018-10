Pissebedden hebben geen last van de droogte, naaktslakken wel

Tijdens de Bodemdierendagen 2018 werd de pissebed het vaakst gezien. De regenworm staat op de tweede plek, gevolgd door de spinachtigen.

Dat de droogte ook gevolgen had voor de bodemdieren, bleek wel tijdens de telling. De pissebedden hebben daar geen last van gehad. Maar dat geldt bijvoorbeeld wel voor de naaktslakken. Daar werden er minder van gezien."Naaktslakken zijn gevoeliger voor de droogte en de hitte dan de andere bodemdieren”, legt Bodemdierenexpert en organisator Gerard Korthals van het Centrum voor Bodemecologie (NIOO & WUR) uit.De droogte kan op langere termijn gevolgen hebben voor het leven in de bodem. Zo ruimen naakslakken restjes dode planten op, maar zijn ze ook voedsel voor andere dieren zoals egels.“Als je een aantal jaren achter elkaar zulke extreem droge omstandigheden hebt, kan de balans in de bodem veranderen", aldus Korthals.Toch is de warme zomer niet voor alle soorten nadelig geweest. Zo werden er meer mieren gespot, net als in de warme zomer van 2016.