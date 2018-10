Drie duels schorsing voor trap in kruis Alexander Bannink

De trap in het kruis van FC Emmen-speler Alexander Bannink door Roel Janssen van VVV-Venlo is bestraft met een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.

Afgelopen vrijdag werd de verdediger van VVV-Venlo met een rode kaart van het veld gestuurd. In een duel plantte Janssen zijn voet op de edele delen van Bannink. Na de overtreding moest de wond van de FC Emmen-speler zelfs gehecht worden.De Venlonaar heeft inmiddels spijt betuigd. Maar Janssen geeft aan dat hij een schorsing van vier wedstrijden wel te veel vindt. "Ik ging voor de bal en ik had absoluut niet de intentie om hem te raken. Sterker nog, ik heb Bannink niet gezien", zegt Janssen tegen De Limburger Bannink heeft inmiddels een fruitmand ontvangen van VVV. Het is nog niet bekend wanneer de middenvelder weer in actie kan komen. Het duel van vanavond tegen ODIN '59 in de beker komt sowieso te vroeg.