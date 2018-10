Politiek Hoogeveen reageert wisselend op uitkomst ijsbaanenquête

"Dat slechts een kwart van de Hoogeveners door wil met de ijsbaanplannen is zeer teleurstellend." Fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze van coalitiepartij CDA reageert daarmee op de enquête die onderzoeksbureau Kien heeft gehouden in opdracht van RTV Drenthe.

RTV Drenthe liet marktonderzoeksbureau Kien een enquête houden onder de inwoners van de gemeente Hoogeveen. Zij kregen afgelopen week vragen en stellingen voorgelegd over de kunstijsbaan- en zwembadplannen. Aan het onderzoek deden 152 inwoners in alle leeftijdscategorieën mee.



De betrouwbaarheid van het onderzoek is groot genoeg om de uitslag serieus te nemen, zegt Marktbureau Kien. "Hoe meer mensen je ondervraagt hoe dichter je bij de werkelijkheid komt. Maar met dit aantal kun je met 95 procent betrouwbaarheid zeggen dat de uitkomsten in werkelijkheid maximaal acht procent hoger of lager zouden kunnen liggen."

Daaruit blijkt dat een kwart van de geënquêteerden wil dat Hoogeveen verdergaat met de plannen voor een ijsbaan en zwembad. De helft wil dat de gemeente ermee stopt, een ander kwart heeft geen mening. "Het is een risicovol project, dat weten we allemaal", zegt Kreuze. "Daar zitten we al maanden met elkaar over aan tafel. Maar dat er nu zoveel negativisme ontstaat, baart ons wel zorgen."Volgens Kreuze moet er meer gedaan worden om de positieve kanten van een ijsbaan-zwembadcombinatie te laten zien. "Het is goed voor de werkgelegenheid en het zet Hoogeveen op de kaart als sportstad", vindt hij.Wat hij met het onderzoek gaat doen, weet hij nog niet. Wel geeft hij aan dat de vertrouwensvraag hem zwaar op de maag ligt. 58 procent van de ondervraagden heeft er namelijk geen vertrouwen in dat Hoogeveen de bouw goed kan uitvoeren. "Een risicovol project starten in Hoogeveen en dan zo weinig vertrouwen hebben? Daar moeten we wat aan doen." Wel vraagt hij zich af hoeveel geënquêteerden het rekenkamerrapport hebben gelezen. "Het vraagt veel tijd, inzicht en ook wel doorzettingsvermogen."Gemeentebelangen-fractievoorzitter Jacob van der Heide, een andere coalitiepartner, reageert kalm op het onderzoek. "Als 50 procent zegt te willen stoppen, kan ik mij daar best in vinden. Maar alleen als het daadwerkelijk klopt dat we aan een miljoenenoverschrijding doen. Alleen dat is niet aan de orde.""Het is een van de kernpunten van het raadsbesluit", vervolgt hij. "Het is gekaderd binnen 20 miljoen euro van de gemeente en 12 miljoen euro op een andere manier." Volgens Van der Heide zet zijn partij pas vraagtekens bij de ijsbaanplannen als blijkt dat het meer wordt. "Maar we blijven zeker vertrouwen houden."Volgens het rapport van de rekenkamer blijft de bouw van een ijsbaan met zwembad niet binnen de marges. Dat klopt niet, zegt Van der Heide. "Dat is ook een van onze opmerkingen geweest. De rekenkamer heeft het raadsbesluit van juli dit jaar niet meegewogen. Dat is jammer, want nu is er een beeld ontstaan dat niet klopt."Bang voor tekorten is hij niet. "Ik heb vanochtend nog de jaarrekening van 2017 bekeken. Het huidige zwembad kost ons 1,5 miljoen euro per jaar. In de nieuwe setting wordt dat maximaal 1,8 miljoen euro. Maar we gaan dan wel meer bezoekers trekken."Oppositiepartij PvdA is al lange tijd erg kritisch op de plannen. Volgens fractievoorzitter Inge Oosting laat de enquête zien dat Hoogeveners steeds negatiever tegenover de ijsbaanplannen staan. "We merken wel dat het vertrouwen een stuk minder is dan vorig jaar", reageert ze."We zijn niet voor niets initiatiefnemer geweest van het onderzoek. Het blijkt dat er wel degelijk manco's zitten in het bestuurlijk proces. Dat is niet goed voor het vertrouwen." Als het aan de PvdA ligt, gaat de stekker er nog altijd uit. "We hebben geen vertrouwen in het plan zoals het er nu ligt."